Стоматологи назвали шесть способов избавиться от неприятного запаха изо рта

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Стоматологи назвали шесть способов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Об этом со ссылкой на Natural News сообщает Pravda.Ru.

Стоматологическая ассоциация заявляет, что как минимум четверть населения планеты страдает от неприятного запаха изо рта. Производители зубной пасты и ополаскивателей заставляют людей верить в то, что решить проблему можно, лишь используя агрессивные химические вещества. На самом деле для того, чтобы навсегда забыть о неприятном запахе изо рта, достаточно следовать шести простым советам.

В первую очередь для борьбы с неприятным запахом необходимо пить больше воды. Бактерицидные свойства слюны обладают мощной освежающей способностью. Недостаток жидкости приводит к сухости во рту, что создает идеальную среду для роста и размножения вредных бактерий. Кроме того, низкий уровень слюны позволяет пище застревать в зубах, что также способствует размножению бактерий.

Избавиться от неприятного запаха изо рта помогут полезные бактерии. Они улучшают пищеварение, борются с микробами и патогенами. Специалисты советуют употреблять в пищу продукты, богатые пробиотиками.

Одной из причин неприятного запаха изо рта могут стать летучие соединения серы, которые высвобождаются при разрушении частиц пищи, застрявшей в зубах. Нейтрализовать этот эффект поможет цинк.

Хорошим средством для борьбы с запахом изо рта считается петрушка. Она позволяет обеспечить свежее дыхание. Однако среди трав есть и другие, не менее эффективные варианты, например ростки люцерны, одуванчика, укропа, шалфея и фенхеля. Эти травы богаты хлорофиллом, обладающим естественными антибактериальными свойствами.

Для защиты полости рта стоит есть свежие овощи и фрукты. Они помогают удалить зубной налет и частицы пищи. Кроме того, овощи и фрукты имеют высокое содержание воды, которая поможет стимулировать выработку слюны.

Важным аспектом борьбы с неприятным запахом изо рта является употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина C. Цитрусовые, ягоды, перец и дыня помогут создать умеренно кислую среду, неблагоприятную для бактерий, вызывающих запах изо рта. Также витамин C предотвращает заболевания десен и накопление зубного налета.

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