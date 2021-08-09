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Диетолог назвал мясо лучшим источником витамина D. Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков опроверг стереотип о том, что витамины можно получить исключительно из овощей.

По словам Ковалькова, именно мясо является одним из основных источников витаминов, а также железа и других важных микроэлементов. Об этом специалист заявил на своем Youtube-канале.

"Многие думают, что витамины мы получаем исключительно из овощей. На самом деле мясо содержит все те витамины, которые нам необходимы", – подчеркнул врач, отметив, что в говядине в большой концентрации содержится витамин D.

Диетолог добавил, что форма, в которой витамины содержатся в мясе, легко усваивается организмом. Ковальков подчеркнул, что очень уважает вегетарианцев, но для правильного питания необходимо есть мясо.

Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, провоцирующих появление прыщей. По словам специалиста, для успешной борьбы с воспалениями стоит ограничить употребление молока, сахара и жиров.