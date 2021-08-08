Диетолог дала советы по употреблению арбуза

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева дала рекомендации по употреблению арбуза, сообщает RT.

В первую очередь, специалист призвала проявлять умеренность и ограничивать порции.

"Как любые фрукты или ягоды, мы все-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что все-таки ягоды содержат сахар – пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее", – отметила Селезнева.

Употреблять арбузы, считает эксперт, желательно в первой половине дня, чтобы не давать нагрузку на мочевыделительную систему в ночное время. Частые позывы сходить в туалет могут привести к прерывистому сну, который не позволит восстановиться.

Диетолог признала вероятность отравления от арбуза, но добавила, что такое возможно при добавлении определенных веществ в ягоду. Поэтому важно уточнять место производства арбуза, а также употреблять его в сезон.

Как ранее отмечала врач-педиатр Марина Лерман, взрослым можно употреблять до 500 граммов мякоти арбуза в сутки без последствий. Для детей 2-3 лет суточной нормой является не более 80-100 граммов арбузной мякоти, позже ее можно поднять до 150 граммов.