Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Средний чек покупки арбуза в РФ за год вырос на 15%. Об этом свидетельствует исследование аналитического ресурса "Чек индекс", передает ТАСС.
Специалисты рассматривали данные по продажам в России с 1 по 3 августа.
"Средний чек покупки арбузов составил 186 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж в натуральном выражении (в штуках) оказался на 11% выше, чем в прошлом году", – отметили эксперты.
Вырос и средний чек на дыни. В нынешнем году их покупали примерно за 161 рубль, а это на 16% выше показателя 2020 года. На 15% вырос и объем продаж в натуральном выражении.
В Москве арбузы в среднем продаются за 203 рубля, а дыни – за 194 рубля.
Отдельно аналитики подчеркнули рост продаж бахчевых в онлайн-магазинах. За год объем таких покупок вырос на 41%. Пользователи сервисов доставки чаще предпочитали арбузы с желтой мякотью.
По словам врача-педиатра Марины Лерман, детям в сутки можно употреблять не более 80–100 граммов арбузной мякоти. К 3–6 годам можно поднять верхнюю границу до 150 граммов. Взрослым же достаточно 500 граммов в сутки.
Москвичам рассказали о ценах на арбуз
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