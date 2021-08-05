Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средний чек покупки арбуза в РФ за год вырос на 15%. Об этом свидетельствует исследование аналитического ресурса "Чек индекс", передает ТАСС.

Специалисты рассматривали данные по продажам в России с 1 по 3 августа.

"Средний чек покупки арбузов составил 186 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж в натуральном выражении (в штуках) оказался на 11% выше, чем в прошлом году", – отметили эксперты.

Вырос и средний чек на дыни. В нынешнем году их покупали примерно за 161 рубль, а это на 16% выше показателя 2020 года. На 15% вырос и объем продаж в натуральном выражении.

В Москве арбузы в среднем продаются за 203 рубля, а дыни – за 194 рубля.

Отдельно аналитики подчеркнули рост продаж бахчевых в онлайн-магазинах. За год объем таких покупок вырос на 41%. Пользователи сервисов доставки чаще предпочитали арбузы с желтой мякотью.

По словам врача-педиатра Марины Лерман, детям в сутки можно употреблять не более 80–100 граммов арбузной мякоти. К 3–6 годам можно поднять верхнюю границу до 150 граммов. Взрослым же достаточно 500 граммов в сутки.

