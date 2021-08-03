В Москве 3 августа начнут работать 250 бахчевых развалов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице 3 августа начнут работать 250 бахчевых развалов, сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает "Агентство "Москва".

"Есть определенная традиция – сразу после Дня десантника 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Заработали 250 торговых точек. Они все унифицированы. <...> Больше всего у нас бахчевых развалов находится в Южном и Юго-Западном округах, их там больше 20", – сказал он.

Ближайшую точку можно найти с помощью портала data.mos.ru, вбив в поисковой строчке "бахчевые развалы". По данным пресс-службы департамента торговли и услуг столицы, ключевыми регионами поставки на прилавки Москвы в этом году стали Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань и Дагестан.

"Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования, и откуда эти арбузы приехали", – говорится в сообщении.

Уточняется, что приблизительная стоимость арбуза составит 35–45 рублей за килограмм, дыни Колхозница – 70–80 рублей за килограмм, дыни Торпеда – 70–90 рублей за килограмм.

В прошлом году в Москве работали 240 бахчевых развалов.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз без нитратов. По словам специалистов, повышенное количество нитратов отмечается в арбузах, которые сорвали примерно за неделю до полного созревания.

Эксперты также подчеркивают, что качественный арбуз выглядит свежим и целым. На его корке не должно быть большого количества рубцов и трещин. Спелый плод имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. Звук при стуке по спелому арбузу должен быть гулким, напоминающим вибрацию.