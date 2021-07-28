В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз без нитратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Покупателям при выборе арбуза нужно учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку до места продажи, говорится в сообщении Роскачества.
Как уточняется, если арбуз созрел, в нем уже не будет нитратов.
"При выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Оптимальный вариант – это покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие", – говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что плоды удобряют в период созревания, поэтому к концу созревания нитратов там уже быть не должно.
Повышенное количество нитратов, как указывают эксперты, отмечается в арбузах, которые сорвали примерно за неделю до полного созревания.
"Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти – низкая", – говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что качественный арбуз выглядит свежим и целым. На его корке не должно быть большого количества рубцов и трещин. Спелый плод имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы.
"О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно", – говорится в сообщении.
Звук при стуке по спелому арбузу должен быть гулким, напоминающим вибрацию. А вот высохший хвостик не является гарантией того, что арбуз будет вкусным. Это значит, что ягода созрела и больше не берет из почвы влагу, поясняют специалисты.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 рассказал о том, какие риски несет употребление ранних арбузов. Он также объяснил, что необходимо делать, чтобы их избежать.
По его словам, наиболее благоприятным временем для покупки арбуза является вторая половина августа и сентября. Он отметил, что, с одной стороны, покупатель может наткнуться на арбуз, выращенный в теплицах или на натуральных удобрениях. Его минус в том, что он не дозрел и не успел накопить витаминов, что в целом не критично. Но вот второй вариант – это арбуз на химических удобрениях. В этом случае, по словам эксперта, все эти химические компоненты будут попадать в организм вместе с арбузом.
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