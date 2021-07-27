Врач рассказал, можно ли отравиться ранним арбузом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 рассказал о том, какие риски несет употребление ранних арбузов. Он также объяснил, что необходимо делать, чтобы их избежать.
"Нужно понимать, что чем позже мы берем арбуз, тем лучше. То есть примерно вторая половина августа и сентябрь – это то время, когда арбузы действительно вызревают у нас в России без различных химикатов и пестицидов", – заявил Арзамасцев.
По словам диетолога, наткнуться на такие арбузы можно и в сезон. Однако в конце июля – начале августа риски купить плохую ягоду значительно выше, указал он.
Арзамасцев уточнил, что употребление таких арбузов не только не полезно, но и опасно. "Вполне вероятно от употребления такого продукта получить пищевую аллергию и даже отравление", – заявил специалист.
Избежать наверняка таких последствий можно только одним путем: дождаться сезонного периода созревания ягоды, советует эксперт. Вместе с тем, чтобы снизить риски отравления и аллергии, не стоит употреблять арбуз в количествах выше нормы, считает диетолог.
Количество химикатов и способ выращивания ягоды по корке определить практически невозможно, предупреждает диетолог. "Но в любом случае есть один совет – смотрите на естественную зрелость: желтое пятно, сухой хвостик. Наличие таких признаков говорит о более высоких шансах на то, что перед вами нормальный арбуз", – заключил Арзамасцев.
Ранее ветсанэксперты объяснили, на что следует обратить внимание летом при покупке скоропортящихся продуктов. В частности, рекомендуется отдавать предпочтения овощам и фруктам из соседних регионов. Дело в том, что транспортировка таких товаров занимает меньше времени, поэтому продукты остаются более свежим, указали эксперты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: