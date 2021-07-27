Врач рассказал, можно ли отравиться ранним арбузом

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 рассказал о том, какие риски несет употребление ранних арбузов. Он также объяснил, что необходимо делать, чтобы их избежать.

"Нужно понимать, что чем позже мы берем арбуз, тем лучше. То есть примерно вторая половина августа и сентябрь – это то время, когда арбузы действительно вызревают у нас в России без различных химикатов и пестицидов", – заявил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог С одной стороны, мы можем наткнуться на арбуз, выращенный в теплицах или на натуральных удобрениях. Его минус в том, что он не дозрел и не успел накопить витаминов, что в целом не критично. Но вот второй вариант – это арбуз на химических удобрениях. И здесь все эти химические компоненты будут попадать в организм вместе с арбузом.

По словам диетолога, наткнуться на такие арбузы можно и в сезон. Однако в конце июля – начале августа риски купить плохую ягоду значительно выше, указал он.

Арзамасцев уточнил, что употребление таких арбузов не только не полезно, но и опасно. "Вполне вероятно от употребления такого продукта получить пищевую аллергию и даже отравление", – заявил специалист.

Избежать наверняка таких последствий можно только одним путем: дождаться сезонного периода созревания ягоды, советует эксперт. Вместе с тем, чтобы снизить риски отравления и аллергии, не стоит употреблять арбуз в количествах выше нормы, считает диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В целом норма употребления важна и в сезон. Так как это ягода, содержащая фруктозу, важно понимать, что для здоровья, для поддержания хорошего уровня углеводного обмена, а также для контроля за весом, лучше не употреблять более 300–400 граммов в день.

Количество химикатов и способ выращивания ягоды по корке определить практически невозможно, предупреждает диетолог. "Но в любом случае есть один совет – смотрите на естественную зрелость: желтое пятно, сухой хвостик. Наличие таких признаков говорит о более высоких шансах на то, что перед вами нормальный арбуз", – заключил Арзамасцев.

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