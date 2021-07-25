Эксперты дали совет, как покупать скоропортящиеся продукты летом

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Ветсанэксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке скоропортящихся продуктов летом, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, специалисты порекомендовали с осторожностью приобретать овощи и фрукты, поскольку те в жару могут храниться меньше, чем обычно. Среди фруктов быстро портятся авокадо, груши, киви, среди ягод – малина, черника, клубника, а среди овощей – брокколи и брюссельская капуста, а также некоторые другие.

В магазине следует отдавать предпочтения фруктам и овощам из соседних регионов, поскольку транспортировка таких продуктов занимает меньше времени и продукт остается более свежим. Кроме того, важно выбирать те плоды, которые меньше всего очищены от растительных элементов вроде ботвы или листьев.

В жаркую летнюю погоду также стоит аккуратно выбирать замороженные продукты. Наличие наледи внутри упаковки, например, может указывать на перемороженность товара.

При покупке замороженного мяса или рыбы важно обратить внимание на качество льда. Если он желтый или содержит трещины и наплывы, высока вероятность, что мясо размораживали, а затем снова подвергали обработке холодом. Такой продукт есть небезопасно.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова ранее рассказала Москве 24, из каких продуктов следует готовить ужин в жару. По словам эксперта, стоит питаться не жирным мясом, а также добавить в рацион овощи и листовую зелень.