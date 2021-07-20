Врач рассказала о популярных мифах о витаминах

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Врач – аллерголог – иммунолог Евгения Паршина рассказала об известных мифах и заблуждениях относительно витаминов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, не стоит употреблять витамины, если появляется желание или стремление пополнить их запасы. Перед приемом препаратов следует убедиться в дефиците того или иного компонента, обратившись к врачу. Специалист сам примет решение о проверке маркеров.
Что касается запасов витаминов, то врач напомнила об их свойствах группы В, которые в организме не накапливаются. Их необходимо пополнять за счет сбалансированного питания, равно как и витамин С.
Паршина также рассказала, что витамины не пропадают из овощей и фруктов после заморозки. Специалист объяснила, что в свежих продуктах есть 100% витаминов, а после обработки холодом – от 5 до 50%. В то же время повторная заморозка действительно убивает витамины, отметила специалист.
Врач посоветовала не увлекаться самовольным употреблением витамина D. Он не подходит для профилактики, поскольку при гипервитаминозе вызывает повышение уровня кальция в организме и тяжелую форму интоксикации.
Отдельно Паршина затронула тему беременности. Вопреки мнению о том, что женщинам в такой период требуется больше витаминов, следует принимать препараты с осторожностью. При чрезмерном потреблении витаминов также возможен опасный для плода гипервитаминоз, уточнила врач.
Аллерголог отдельно отметила, что витамины не способны компенсировать вред, который своему организму наносит человек, а также опровергла миф о зависимости человека от синтетических витаминов при долгом их употреблении.
Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников ранее рассказал Москве 24, на какие продукты следует обратить внимание ради укрепления иммунитета в летний период. По мнению специалиста, важную роль играет витамин С – большое его содержание отмечается, например, в черной смородине.
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