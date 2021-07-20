Диетолог рассказала, из чего должен состоять ужин в жаркую погоду

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, из каких продуктов должен состоять ужин в жаркую погоду.
"В жару от ужина можно не отказываться, он вполне имеет право на существование. Но есть риск, что человек мало ест в течение дня, потому что не хочется, нет аппетита во время высоких температур, а к вечеру, когда и жара спадает, и аппетит появляется, есть вероятность переедания", – говорит эксперт.
Она добавила, что даже в зной должно сохраниться традиционное распределение калорий по приемам пищи.
Помимо белка, в вечернем рационе должны быть источники витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон, подчеркнула специалист. "Это различные овощи и листовая зелень. Также важны источники сложных углеводов: цельные крупы, например гречка, либо цельнозерновые макароны", – пояснила Круглова.
По мнению эксперта, состав ужина будет еще зависеть и того, что человек ел в течение дня. "Например, если у него был достаточно легкий обед, тогда ужин можно сделать плотнее. Либо наоборот. Но в ужине должны присутствовать белки, жиры и углеводы", – уточнила собеседница Москвы 24.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова дала россиянам рекомендации, какие блюда не стоит употреблять на завтрак в сильную жару. Специалист обратила внимание, что человек должен менять свой рацион в зависимости от погоды. Она пояснила, что в зной организму не нужно такое количество пищи, как обычно.
В частности, при высокой температуре воздуха стоит отказаться от манной каши на завтрак, так как она быстро вызывает у человека иллюзию голода. При употреблении на завтрак каши из других круп стоит отказаться от молока, посоветовала Дианова. Наилучшим вариантом станет каша на воде с добавлением фруктов.
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