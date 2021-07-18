Диетолог рассказала, чем не стоит завтракать в жару

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Россиянам перечислили блюда, которые не стоит употреблять на завтрак в сильную жару. Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.

Специалист обратила внимание, что человек должен менять свой рацион в зависимости от погоды. Она пояснила, что в жару организму не нужно такое количество пищи, как в обычную погоду.

В частности, при высокой температуре воздуха стоит отказаться от манной каши на завтрак, так как она быстро вызывает у человека иллюзию голода.

"В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет", – отметила диетолог.

"Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека", – объяснила эксперт.

При употреблении на завтрак каши из других круп стоит отказаться от молока, посоветовала Дианова. Наилучшим вариантом станет каша на воде с добавлением фруктов.

"Надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды", – подытожила диетолог.

Ранее диетолог Елена Кален назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару. По ее мнению, человеку следует минимизировать потребление кофе, газировки и горячих супов.