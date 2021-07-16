Нутрициолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет летом

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, какие продукты стоит употреблять летом, чтобы укрепить свой иммунитет.
По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на источники витамина C. Он участвует в выработке интерферона, в образовании полноценных иммунных клеток и борется со свободными радикалами, пояснил специалист.
"Лидером таких продуктов в данное время является черная смородина – 22% витамина C от суточного рациона на 100 граммов. Съедаем хотя бы половину баночки в день, и иммунитет у нас будет под защитой", – подчеркнул Мирошников.
Также укрепляет иммунную систему витамин А, продолжает эксперт. Он содержится в большом количестве в базилике, отметил нутрициолог. "Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны", – говорит Мирошников.
Вместе с базиликом летом специалист советует употреблять листья салата, где в большом количестве содержится витамин B.
"Группа витаминов В – самые важные гормоны, которые борются со стрессом, тем самым укрепляют иммунную систему, весь организм. Следующее растение, которое нам будет необходимо использовать в своем рационе, – это укроп. Он содержит много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами", – добавил эксперт.
"Доктор 24": летние продукты для укрепления иммунитета
Также для создания крепкого иммунитета нужен белок, который используется для образования в организме иммунных тел, указал нутрициолог. Одним из хороших источников белка являются креветки, объяснил Мирошников.
Нутрициолог также посоветовал пить побольше жидкости, в том числе кисломолочного продукта тана. По его словам, молочная кислота в напитке убивает в организме все чужеродные бактерии, различные микроорганизмы, тем самым способствует лечению желудочно-кишечного тракта.
"Иммунитет – это, прежде всего, кишечник, поэтому здоровый кишечник равно здоровая иммунная система", – заключил эксперт.
Ранее нутрициолог Яна Пешкова рассказала, чем полезен зеленый гаспачо. По ее словам, в зелени, которая добавляется в суп, содержится хлорофилл, который служит для организма человека полезным антиоксидантом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: