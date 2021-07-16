Нутрициолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет летом

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, какие продукты стоит употреблять летом, чтобы укрепить свой иммунитет.

По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на источники витамина C. Он участвует в выработке интерферона, в образовании полноценных иммунных клеток и борется со свободными радикалами, пояснил специалист.

"Лидером таких продуктов в данное время является черная смородина – 22% витамина C от суточного рациона на 100 граммов. Съедаем хотя бы половину баночки в день, и иммунитет у нас будет под защитой", – подчеркнул Мирошников.

Также укрепляет иммунную систему витамин А, продолжает эксперт. Он содержится в большом количестве в базилике, отметил нутрициолог. "Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны", – говорит Мирошников.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Витамин A способствует выработке клеток иммунной системы и тем самым укрепляет их. А бета-каротин борется со свободными радикалами.

Вместе с базиликом летом специалист советует употреблять листья салата, где в большом количестве содержится витамин B.

"Группа витаминов В – самые важные гормоны, которые борются со стрессом, тем самым укрепляют иммунную систему, весь организм. Следующее растение, которое нам будет необходимо использовать в своем рационе, – это укроп. Он содержит много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами", – добавил эксперт.



"Доктор 24": летние продукты для укрепления иммунитета

Также для создания крепкого иммунитета нужен белок, который используется для образования в организме иммунных тел, указал нутрициолог. Одним из хороших источников белка являются креветки, объяснил Мирошников.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Мы берем воду, креветки, бросаем туда укроп и варим до кипячения. Варим 10–15 минут и все полезные вещества, цинк, фитонциды – все перемещается непосредственно в наши креветки.

Нутрициолог также посоветовал пить побольше жидкости, в том числе кисломолочного продукта тана. По его словам, молочная кислота в напитке убивает в организме все чужеродные бактерии, различные микроорганизмы, тем самым способствует лечению желудочно-кишечного тракта.

"Иммунитет – это, прежде всего, кишечник, поэтому здоровый кишечник равно здоровая иммунная система", – заключил эксперт.

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