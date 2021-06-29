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Нутрициолог рассказала, как зеленый гаспачо помогает женскому организму

Чудо-суп. Как зеленый гаспачо помогает организму
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/sarsmis

Нутрициолог Яна Пешкова рассказала Москве 24, от каких проблем может уберечь организм употребление зеленого гаспачо. Традиционно в состав блюда входят базилик, зеленый болгарский перец, сельдерей, огурцы и чеснок.

"Это не просто полезный суп, это суперфуд. Биодоступная и очень полезная для желудочно-кишечного тракта форма – суп-пюре. Мы можем съесть его больше, чем мы бы жевали, и быстрее насытились. Получим большее количество полезных микроэлементов", – отметила она.

Нутрициолог подчеркнула, что в зелени, которая добавляется в суп, содержится хлорофилл. Для человеческого организма он служит полезным антиоксидантом, отметила она.

Хлорофилл содержит в себе достаточное количество меди. Медь – это очень важный микроэлемент, который участвует во всех биохимических процессах. Именно медь отвечает за качество нашего иммунитета. Порция супа будет удовлетворять всем потребностям иногда даже суточной нормы.
Яна Пешкова
нутрициолог

Полезными свойствами обладает и добавляемый в гаспачо базилик, продолжает Пешкова. По словам эксперта, в нем содержится практически 60% суточной нормы бета-каротина.

"Кроме того, базилик обладает очень сильным спазмолитическим действием. И это все в одном супе", – заявила она.

Когда, например, у девушки есть синдром ПМС, то базилик в данном случае влияет на гладкую мускулатуру, расслабляет ее и убирает спазм.
Яна Пешкова
нутрициолог

Среди полезных летних блюд Пешкова также назвала суп из вишни. По словам нутрициолога, он очень подходит в качестве завтрака.

"Вишня содержит в себе в первую очередь пектин, то есть полезную клетчатку. Пектин признан одним из самых лучших сорбентов. Если у нас в организме что-то идет не так, мы выпиваем сорбент для очищения. Мы на уровне межклеточной жидкости очищаем свой организм", – заключила она.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить малина. Она отметила, что эта ягода способствует профилактике инфаркта и инсульта.

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