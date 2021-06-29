Нутрициолог рассказала, как зеленый гаспачо помогает женскому организму

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Нутрициолог Яна Пешкова рассказала Москве 24, от каких проблем может уберечь организм употребление зеленого гаспачо. Традиционно в состав блюда входят базилик, зеленый болгарский перец, сельдерей, огурцы и чеснок.
"Это не просто полезный суп, это суперфуд. Биодоступная и очень полезная для желудочно-кишечного тракта форма – суп-пюре. Мы можем съесть его больше, чем мы бы жевали, и быстрее насытились. Получим большее количество полезных микроэлементов", – отметила она.
Нутрициолог подчеркнула, что в зелени, которая добавляется в суп, содержится хлорофилл. Для человеческого организма он служит полезным антиоксидантом, отметила она.
Полезными свойствами обладает и добавляемый в гаспачо базилик, продолжает Пешкова. По словам эксперта, в нем содержится практически 60% суточной нормы бета-каротина.
"Кроме того, базилик обладает очень сильным спазмолитическим действием. И это все в одном супе", – заявила она.
Среди полезных летних блюд Пешкова также назвала суп из вишни. По словам нутрициолога, он очень подходит в качестве завтрака.
"Вишня содержит в себе в первую очередь пектин, то есть полезную клетчатку. Пектин признан одним из самых лучших сорбентов. Если у нас в организме что-то идет не так, мы выпиваем сорбент для очищения. Мы на уровне межклеточной жидкости очищаем свой организм", – заключила она.
Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить малина. Она отметила, что эта ягода способствует профилактике инфаркта и инсульта.
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