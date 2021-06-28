Названы три продукта, продлевающие жизнь

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Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые способны продлить жизнь. Об этом стало известно в эфире Первого канала.
Ведущая совместно с коллегой Дмитрием Шубиным прокомментировали рацион питаниях трех приглашенных долгожительниц.
В частности, 94-летняя Валентина Сергеевна поделилась, что ежедневно употребляет два перепелиных яйца. По словам Шубина, в этом продукте содержится холин, который сохраняет рассудок даже в преклонном возрасте.
Ирина Соломоновна такого же возраста отметила, что регулярно употребляет кисломолочные продукты. По мнению медика, полезные бактерии, содержащиеся в данных продуктах, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.
95-летняя Серафима Степановна призналась, что всю жизнь ест грецкие орехи. Антиоксиданты, находящиеся в них, позволяют замедлить старение клеток.
Ранее австралиец Декстер Крюгер, которому 13 января исполнилось 111 лет, раскрыл секреты своего долголетия.
По словам долгожителя, живущего в доме престарелых в Роме, штат Квинсленд, необходимо питаться три раза в день и не переставать дышать, тогда "время само пройдет". Кроме того, мужчина каждый день съедает около дюжины креветок.
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