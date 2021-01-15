111-летний австралиец раскрыл секреты своего долголетия

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Фото: depositphotos/tycoon
Австралиец Декстер Крюгер, которому 13 января исполнилось 111 лет, раскрыл секреты своего долголетия, сообщает News.ru.
По словам долгожителя, живущего в доме престарелых в Роме, штат Квинсленд, необходимо питаться три раза в день и не переставать дышать, тогда "время само пройдет". Кроме того, мужчина каждый день съедает около дюжины креветок.
"Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу", – сказал Крюгер.
Он отметил, что несмотря на то, что застал Великую депрессию и засухи, в его жизни было гораздо больше хороших событий. Австралиец уверен, что пандемию COVID-19 удастся остановить.
"В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же", – заявил мужчина.
Крюгер уверяет, что годы не могут становиться препятствием для достижения поставленных целей. Так, австралиец всю жизнь трудился на ферме, а после смерти жены в возрасте 86 лет начал писать прозу и стихи. За последние годы он сочинил более 300 рассказов и издал 12 книг, последняя из которых была представлена на 109-й день рождения.
Ранее 103-летний ветеран Второй мировой войны, американец Эндрю Славоник раскрыл секрет своего долголетия. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light.
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