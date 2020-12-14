Американский ветеран назвал пиво секретом своего долголетия

09:50
Фото: depositphotos/crisper85@yahoo.com
103-летний ветеран Второй мировой войны, американец Эндрю Славоник раскрыл секрет своего долголетия. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво, сообщает "Мир 24".
"В свои 103 года он по-прежнему выпивает свой ежедневный Coors Light. Думаю, это и есть причина, по которой он столько прожил", – сказал сын ветерана Боб Славоник.
На празднование Дня рождения отца Боб пригласил его друзей, местных полицейских и пожарных, которые поздравили долгожителя и отдали ему честь.
Отмечается, что пару лет назад Эндрю Славоник рассказывал журналистам о своей страсти к пиву. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light. Тогда компания MillerCoors подарила Эндрю холодильник с его любимым пивом и пригласила его на экскурсию по пивоваренному заводу.
Ранее израильские ученые узнали, как бороться с процессами старения. Исследователи выяснили, что обратить биологические процессы вспять может кислородная терапия в гипербарической барокамере.
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