Американский ветеран назвал пиво секретом своего долголетия

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103-летний ветеран Второй мировой войны, американец Эндрю Славоник раскрыл секрет своего долголетия. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво, сообщает "Мир 24".

"В свои 103 года он по-прежнему выпивает свой ежедневный Coors Light. Думаю, это и есть причина, по которой он столько прожил", – сказал сын ветерана Боб Славоник.

На празднование Дня рождения отца Боб пригласил его друзей, местных полицейских и пожарных, которые поздравили долгожителя и отдали ему честь.

Отмечается, что пару лет назад Эндрю Славоник рассказывал журналистам о своей страсти к пиву. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light. Тогда компания MillerCoors подарила Эндрю холодильник с его любимым пивом и пригласила его на экскурсию по пивоваренному заводу.

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