Израильские ученые нашли способ борьбы со старением

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Израильские ученые узнали, как бороться с процессами старения. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи выяснили, что обратить биологические процессы вспять может кислородная терапия в гипербарической барокамере.

Исследователи отмечают, что с возрастом концевые участки хромосом – теломеры – становятся короче. Чем старше человек, тем короче у него теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома при делении клетки.

По словам ученых, сокращение теломеров не дает клетке делиться, она становится старой, не может выполнять свои функции, однако не умирает, а просто остается в организме. Такие клетки копятся и мешают процессам регенерации.

Специалисты университета Тель-Авива провели ряд исследований и выяснили, как можно увеличить длину теломеров. Это оказалось возможно при получении чистого кислорода в гипербарической барокамере.

В исследовании участвовали 35 человек в возрасте старше 64 лет. Участники эксперимента в течение 5 дней на протяжении 3 месяцев проводили по 90 минут в барокамере, где дышали чистым кислородом.

Терапия позволила увеличить длину теломеров в организме участников эксперимента до той же длины, которая была у них 25 лет назад, а также снизила количество старых клеток более чем на треть. Это, по словам исследователей, позволяет облегчить процесс регенерации новых здоровых клеток.

Ранее датские ученые рассказали, что тяжелый физический труд может привести к развитию деменции. Они отметили, что тяжелые физические процессы приводят к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.