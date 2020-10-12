Названы ускоряющие старение организма продукты

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Одними из самых нежелательных в рационе являются продукты, содержащие сахар, сообщает турецкое издание Sabah.
Авторы статьи рассказали, что потребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что, по их мнению, приводит к преждевременному появлению морщин и потере упругости кожи. Также они считают, что кофе и продукты из переработанного мяса способны вызвать обезвоживание организма.
Ранее геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал о трех переломных моментах в старении организма с биологической точки зрения. Специалист отметил, что первый момент приходится на 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции. Следующий этап наступает в 60 лет.
По его словам, к этому моменту в организме человека появляется в среднем три хронических заболевания. А в 75 лет изнашивается внеклеточный матрикс – внеклеточные структуры ткани. Из-за этого пропадают защитные барьеры. В итоге число хронических заболеваний увеличивается до семи. Москалев подчеркнул, что все зависит от питания, физических нагрузок, уровня стресса и экологии.
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