Названы переломные моменты в старении человеческого организма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал о трех переломных моментах в старении организма с биологической точки зрения.

Специалист отметил, что первый момент приходится на 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции. Следующий этап наступает в 60 лет.

"К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций", – объяснил Москалев в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, к этому моменту в организме человека появляется, в среднем, три хронических заболевания. А в 75 лет изнашивается внеклеточный матрикс – внеклеточные структуры ткани. Из-за этого пропадают защитные барьеры. В итоге число хронических заболеваний увеличивается до семи.

Москалев подчеркнул, что все зависит от питания, физических нагрузок, уровня стресса и экологии.

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