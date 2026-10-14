Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавани некоторое время принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Всего с начала 14 октября в аэропортах столичного региона было задержано или отменено более 280 рейсов. Из-за ограничений больше 30 самолетов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты.

В связи с этим транспортная прокуратура начала проверку, чтобы обеспечить права пассажиров и оказать им соответствующие услуги.