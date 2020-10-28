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Общество

17:56

Ученые рассказали о работе, которая способствует развитию деменции

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Датские ученые рассказали, что тяжелый физический труд может привести к развитию деменции. Результаты исследования опубликовали в журнале Medicine & Science in Sports.

Они отметили, что тяжелый физический труд приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга. В то же время умеренные нагрузки часто идут организму на пользу, подчеркнули ученые.

Ученые сообщили, что тяжелый физический труд на 55% повышает риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые после наблюдения за 4 721 мужчиной в течение почти 50 лет.

В связи с этим исследователи предложили обратить внимание работодателей на данную проблему. По их мнению, необходимо проводить профилактику деменции среди тех, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Ранее исследователи нашли способ омоложения мозга. Они отметили, что замедлить старение центральной нервной системы возможно благодаря трансплантации кишечного микробиома.

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