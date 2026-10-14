В МВФ предупредили о рисках переоценки краткосрочных выгод от ИИ

Фото: AP/Andrew Harnik

В мире наблюдается переоценка краткосрочных выгод от развития искусственного интеллекта (ИИ) и недооценка его последствий в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках заседания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

По словам Георгиевой, технологии ИИ обещают повысить производительность, однако нейросети несут большие риски. Она обратила внимание, что уже сейчас в мире происходят кибератаки с использованием искусственного интеллекта. В качестве примера глава МВФ привела инцидент во Франции, где таким образом злоумышленники смогли поднять температуру в холодильниках и испортить продукты.

Георгиева призвала власти всех стран повышать киберустойчивость и решать проблемы "чрезмерной концентрации" технологического цикла создания искусственного интеллекта.

В то же время она отметила важную роль частного сектора во внедрении нейросетей и создании рабочих мест. Для государств это означает развитие бизнеса, привлечение инвестиций в цифровую и энергетическую инфраструктуру, а также проведение активной политики на рынке труда.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие нейросетей может привести к потере контроля над ними и слишком большой концентрации власти у некоторых людей, компаний или стран.

Он считает, что ИИ должен быть инструментом для людей, а системы безопасности и контроля за соответствием нейросетей их интересам должны развиваться быстрее самих моделей. Глава организации добавил, что сильное влияние одного государства или предприятия в сфере искусственного интеллекта может привести к очень негативным последствиям.

