Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:17

Экономика

В МВФ предупредили о рисках переоценки краткосрочных выгод от ИИ

Фото: AP/Andrew Harnik

В мире наблюдается переоценка краткосрочных выгод от развития искусственного интеллекта (ИИ) и недооценка его последствий в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках заседания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

По словам Георгиевой, технологии ИИ обещают повысить производительность, однако нейросети несут большие риски. Она обратила внимание, что уже сейчас в мире происходят кибератаки с использованием искусственного интеллекта. В качестве примера глава МВФ привела инцидент во Франции, где таким образом злоумышленники смогли поднять температуру в холодильниках и испортить продукты.

Георгиева призвала власти всех стран повышать киберустойчивость и решать проблемы "чрезмерной концентрации" технологического цикла создания искусственного интеллекта.

В то же время она отметила важную роль частного сектора во внедрении нейросетей и создании рабочих мест. Для государств это означает развитие бизнеса, привлечение инвестиций в цифровую и энергетическую инфраструктуру, а также проведение активной политики на рынке труда.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие нейросетей может привести к потере контроля над ними и слишком большой концентрации власти у некоторых людей, компаний или стран.

Он считает, что ИИ должен быть инструментом для людей, а системы безопасности и контроля за соответствием нейросетей их интересам должны развиваться быстрее самих моделей. Глава организации добавил, что сильное влияние одного государства или предприятия в сфере искусственного интеллекта может привести к очень негативным последствиям.

Читайте также


экономикатехнологии

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика