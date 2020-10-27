Стал известен секрет японского долголетия

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Ученые выяснили, что японское долголетие обеспечивается во многом за счет традиционного местного чая матча, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Исследователи отметили, что этот напиток содержит витамины групп A, B, C, E. Также в него входят цинк, калий, кальций, железо, натрий и пищевые волокна. Ученые подчеркнули, что входящие в него компоненты влияют на замедление старения организма.

Кроме того, по словам экспертов, чай матча укрепляет иммунитет и препятствует развитию таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет и некоторые виды онкологии. Традиционный азиатский напиток также позитивно воздействует на уровни холестерина и сахара в крови, добавили специалисты.

Сообщается, что чай матча не похож на чай в привычном понимании этого слова. Он представляет собой порошок ярко-зеленого цвета и является одним из самых любимых напитков в Японии.

По данным ВОЗ, в этой стране самая высокая продолжительная жизни. Ученые связывают это с рационом питания японцев и особыми привычками, которые помогают долго не стареть.

Ранее врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал, что человек без вреда для здоровья может потреблять около 400 миллиграммов кофеина в сутки. В связи с этим он порекомендовал пить не более четырех литров слабозаваренного чая в день, не более двух литров – среднезаваренного, не более 1,8 литра – крепкозаваренного.