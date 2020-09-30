Эксперт назвал безопасную норму чая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Человек без вреда для здоровья может потреблять в сутки порядка 400 миллиграммов кофеина, считает врач-эндокринолог Михаил Богомолов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Поскольку это вещество содержится не только в чае, кофе, а также в коле, энергетических напитках, какао и шоколаде, мы для удобства подсчета суточного потребления кофеина предложили кофейную единицу (КЕ) – 100 миллиграммов кофеина", – объяснил специалист.

В сутки можно выпивать до четырех литров слабозаваренного чая, поскольку в литре такого напитка содержится одна КЕ. В напитке средней крепости таких КЕ будет около двух на литр. А вот крепкого чая рекомендуется выпивать не более 1,8 литра в день. Именно этот литраж содержит допустимые четыре КЕ.

Богомолов также отметил, что чай является полезным напитком, в составе которого имеется не только оптимальное количество кофеина, но и антиоксиданты.

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