Врач рассказал, как защитить организм от вирусов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Отоларинголог, глава лор-клиники Владимир Зайцев в эфире радио Sputnik рассказал, как защитить организм от наступления вирусов в осенний сезон.
В частности, по его словам, необходимо пить как можно больше жидкости. Специалист подчеркнул, что вирусы, как правило, разрушаются при гидравлическом ударе. В частности, Зайцев посоветовал пить чай.
Он добавил, что в него можно добавить лимон, лайм или грейпфрут. Они содержат витамин C, который помогает в борьбе с вирусами, отметил специалист. Данный компонент также находится в киви, имбире и квашеной капусте.
Помимо этого, Зайцев посоветовал добавлять половинку лимона в кувшин воды. Он предложил пить его небольшими глотками между приемами пищи. Кроме того, специалист порекомендовал употреблять больше зелени, которая также способствует очищению желудочно-кишечного тракта.
При наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, подчеркнул Зайцев.
"Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", – отметил специалист.
Ранее врач-иммунолог Марина Аплетаева призвала поддерживать организм витаминами в осенний период. Она отметила, что в этот сезон важно употреблять продукты насыщенного оранжевого или желто-оранжевого цвета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: