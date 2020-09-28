Врач рассказал, как защитить организм от вирусов

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Отоларинголог, глава лор-клиники Владимир Зайцев в эфире радио Sputnik рассказал, как защитить организм от наступления вирусов в осенний сезон.

В частности, по его словам, необходимо пить как можно больше жидкости. Специалист подчеркнул, что вирусы, как правило, разрушаются при гидравлическом ударе. В частности, Зайцев посоветовал пить чай.

Он добавил, что в него можно добавить лимон, лайм или грейпфрут. Они содержат витамин C, который помогает в борьбе с вирусами, отметил специалист. Данный компонент также находится в киви, имбире и квашеной капусте.

Помимо этого, Зайцев посоветовал добавлять половинку лимона в кувшин воды. Он предложил пить его небольшими глотками между приемами пищи. Кроме того, специалист порекомендовал употреблять больше зелени, которая также способствует очищению желудочно-кишечного тракта.

При наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, подчеркнул Зайцев.

"Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", – отметил специалист.

Ранее врач-иммунолог Марина Аплетаева призвала поддерживать организм витаминами в осенний период. Она отметила, что в этот сезон важно употреблять продукты насыщенного оранжевого или желто-оранжевого цвета.