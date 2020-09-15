Иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева призвала в осенний период поддержать иммунитет витаминами. Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, защите от сезонных заболеваний способствует потребление продуктов с наличием бета-каротина.
"В осенний период нужно потреблять продукты насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. Желто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри желтая, тыква, морковь, дыня", – рассказала эксперт.
Аплетаева объяснила, что бета-каротин является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от вирусов и бактерий.
При этом прямое потребление витамина А может оказать токсичное воздействие на организм. Употреблять его можно как в продуктах с бета-каротином, так и в молочных продуктах.
Кроме того, в помощь организму можно принимать витамин С и продукты, в которых он содержится. В отличие от бета-каротина, его нельзя запасти, однако можно подпитать клеточный иммунитет.
В министерстве здравоохранения РФ ранее представили рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. Специалисты отметили важность вакцинации, а также указали на положительное влияние сбалансированного питания с содержанием витаминов.
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