Иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева призвала в осенний период поддержать иммунитет витаминами. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, защите от сезонных заболеваний способствует потребление продуктов с наличием бета-каротина.

"В осенний период нужно потреблять продукты насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. Желто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри желтая, тыква, морковь, дыня", – рассказала эксперт.

Аплетаева объяснила, что бета-каротин является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от вирусов и бактерий.

При этом прямое потребление витамина А может оказать токсичное воздействие на организм. Употреблять его можно как в продуктах с бета-каротином, так и в молочных продуктах.

Кроме того, в помощь организму можно принимать витамин С и продукты, в которых он содержится. В отличие от бета-каротина, его нельзя запасти, однако можно подпитать клеточный иммунитет.

В министерстве здравоохранения РФ ранее представили рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. Специалисты отметили важность вакцинации, а также указали на положительное влияние сбалансированного питания с содержанием витаминов.