Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:12

Политика
Главная / Новости /

Песков: совещание Путина по кибербезопасности не связано с атаками на "Яндекс"

Совещание Путина по кибербезопасности не связано с атаками на "Яндекс" – Песков

Фото: kremlin.ru

Совещание Владимира Путина по кибербезопасности, которое пройдет 14 октября, носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры "Яндекса" и Сбера. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об атаке беспилотников на центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области стало известно 14 октября. По данным компании, все системы и сервисы банка работают в штатном режиме.

Ранее сбои произошли в работе сервисов "Яндекса" после того, как атака БПЛА вызвала пожар в дата-центре в Сасове Рязанской области, из-за чего работа объекта полностью остановилась. Позже был нанесен удар по крупнейшему дата-центру в Калуге, несколько модулей тоже вышли из строя. Пострадал и объект "Яндекса" во Владимире.

Кроме того, днем 14 октября массовый сбой произошел в ряде российских сервисов. Пользователи пожаловались на неполадки в работе Mail.ru и его облака, экосистемы для бизнеса "Контур", "Точка Банка", "Самоката" и Ozon. Среди площадок, где наблюдался сбой, – "Авито", "ВКонтакте", "МегаФон", "Билайн", МТС, "Вкусно и точка".

Читайте также


властьполитикатехнологии

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика