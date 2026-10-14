Песков: совещание Путина по кибербезопасности не связано с атаками на "Яндекс"

Фото: kremlin.ru

Совещание Владимира Путина по кибербезопасности, которое пройдет 14 октября, носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры "Яндекса" и Сбера. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об атаке беспилотников на центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области стало известно 14 октября. По данным компании, все системы и сервисы банка работают в штатном режиме.

Ранее сбои произошли в работе сервисов "Яндекса" после того, как атака БПЛА вызвала пожар в дата-центре в Сасове Рязанской области, из-за чего работа объекта полностью остановилась. Позже был нанесен удар по крупнейшему дата-центру в Калуге, несколько модулей тоже вышли из строя. Пострадал и объект "Яндекса" во Владимире.

Кроме того, днем 14 октября массовый сбой произошел в ряде российских сервисов. Пользователи пожаловались на неполадки в работе Mail.ru и его облака, экосистемы для бизнеса "Контур", "Точка Банка", "Самоката" и Ozon. Среди площадок, где наблюдался сбой, – "Авито", "ВКонтакте", "МегаФон", "Билайн", МТС, "Вкусно и точка".