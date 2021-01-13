Жителей столицы старшего возраста научат писать мемуары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для москвичей старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики "Линия жизни", созданный Главархивом Москвы и департаментом труда и социальной защиты населения на базе клубных пространств "Мой социальный центр". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметили в пресс-службе комплекса социального развития, в городе делается все возможное, чтобы максимально разнообразить жизнь горожан старшего поколения.
"Поэтому, когда у посетителей пространств "Мой социальный центр" появился запрос на создание клуба мемуаристики, мы сразу инициировали такое объединение", – рассказали в пресс-службе комплекса социального развития.
Горожане старшего возраста узнают, с чего начинать писать мемуары, как рассказывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия участников клуба готовые мемуары поступят на хранение в Главархив Москвы и будут использоваться в разных социально-значимых проектах.
Как уточняется, первое онлайн-занятие запланировано на 21 января. Записаться на него можно по телефону 8 (499) 138-00-01.
Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза. С апреля проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий. Как объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году в связи с пандемией проект развернул свой вектор работы на 180 градусов.
"Это наш город": за 9 месяцев число участников "Московского долголетия" выросло в три раза
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