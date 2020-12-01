Онлайн-занятия "Московского долголетия" посещают более 65 тысяч человек

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Более 65 тысяч жителей столицы посещают занятия проекта "Московское долголетие" дистанционно. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.
По его словам, для москвичей открыты почти 2,5 тысячи онлайн-групп более чем по 30 направлениям. При этом самыми популярными занятиями стали гимнастика, английский язык, танцы, информационные технологии и рисование, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В рамках благотворительной акции "Поделись теплом" участникам проекта к Новому году предложили связать носки, шапки, шарфы или варежки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Передать подарки можно через любой центр социального обслуживания до 18 декабря.
24 декабря "Московское долголетие" проведет онлайн-вечеринку. Участников ждут конкурсы, викторины, танцы и выступление секретного гостя.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высоко оценила "Московское долголетие" и заявила о развитии аналогичных проектов в регионах, так как программы для старшего поколения помогают пенсионерам активно взаимодействовать с обществом.
"Это наш город": участники "Московского долголетия" посетили более четырех тысяч занятий
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