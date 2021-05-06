Исследование объяснило долголетие итальянцев

Фото: AP/Luca Bruno
Итальянский институт статистики сообщил, что люди в возрасте старше 105 лет встречаются в стране с частотой около 1 человека на примерно 70 тысяч человек, а люди в возрасте от 110 лет – с частотой 1 индивидуум на 3,5 миллиона человек.
Исследователи сравнили генетические данные 81 человека возраста 105+ и 110+, а также 36 неродственных географически сопоставимых контрольных групп среднего возраста 68 лет, говорится в статье, опубликованной в научном журнале ELife.
Результаты показали, что 105+/110+ имеют своеобразный генетический фон, в котором отмечены эффективные механизмы репарации (восстановления) ДНК. Кроме того, у них была зафиксирована более низкая мутационная нагрузка по сравнению с более молодыми здоровыми контрольными индивидуумами.
Ученые пришли к выводу, что важным фактором здорового старения и защиты от сердечно-сосудистых заболеваний является отсутствие клонального гемопоэза. Это процесс образования крови – когда стволовые клетки, из которых появляются клетки крови, начинают производить клетки крови с одной и той же генетической мутацией.
В противном случае ускоряется атеросклеротическиц процесс, а также возрастает риск развития гематологических злокачественных опухолей, ишемического инсульта и болезни сердца. Исследователи также обнаружили, что у долгожителей низкий уровень мутаций соматических генов. Обычно они накапливаются с годами, а у долгожителей – нет.
Ранее стало известно, что в Японии проживают свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет. При этом большинство долгожителей – женщины. Самая взрослая женщина (117 лет) проживает в префектуре Фукуока.
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