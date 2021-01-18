Отметившая 99-летие американская актриса поделилась секретом долгой жизни

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Американская актриса Бетти Уайт отметила свое 99-летие и поделилась секретом долголетия, сообщают "Дни.ру".

По ее словам, он кроется в позитивных взглядах на жизнь. Звезда комедии посоветовала всем обращать больше внимания на приятные моменты и меньше думать о негативных.

Также артистка рекомендовала не относиться к себе слишком серьезно и не лгать самим себе.

Ранее австралиец Декстер Крюгер, которому 13 января исполнилось 111 лет, раскрыл секреты своего долголетия. По словам долгожителя, необходимо питаться три раза в день и не переставать дышать, тогда время само пройдет.

Крюгер выразил уверенность, что годы не могут становиться препятствием для достижения поставленных целей. Австралиец всю жизнь трудился на ферме, а после смерти жены в возрасте 86 лет начал писать прозу и стихи. За последние годы он сочинил более 300 рассказов и издал 12 книг, последняя из которых была представлена на 109-й день рождения.