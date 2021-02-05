Власти рассказали о самых возрастных жителях Москвы

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Двум самым возрастным жителям столицы по 108 лет, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

"Самые старшие жители Москвы – две женщины. Обе они 1912 года рождения. Одна из них родилась 1 мая и живет сейчас в районе Кунцево, вторая – 28 июня, живет в Дорогомилове. Пенсионерки получают все положенные выплаты и льготы", – цитирует News.ru ведомство.

В апреле прошлого года говорилось, что в России на начало года насчитывалось 22 600 жителей старше 100 лет. Отмечалось, что лидерами по количеству долгожителей являются Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области.

В сентябре того же года сообщалось, что Япония побила рекорд по числу жителей старше 100 лет. В стране проживают свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет, большинство из них – женщины. Самая взрослая женщина (117 лет) проживает в префектуре Фукуока. Мужчина в возрасте 110 лет проживает в префектуре Нара.