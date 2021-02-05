Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:14

Власти рассказали о самых возрастных жителях Москвы

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Двум самым возрастным жителям столицы по 108 лет, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

"Самые старшие жители Москвы – две женщины. Обе они 1912 года рождения. Одна из них родилась 1 мая и живет сейчас в районе Кунцево, вторая – 28 июня, живет в Дорогомилове. Пенсионерки получают все положенные выплаты и льготы", – цитирует News.ru ведомство.

В апреле прошлого года говорилось, что в России на начало года насчитывалось 22 600 жителей старше 100 лет. Отмечалось, что лидерами по количеству долгожителей являются Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области.

В сентябре того же года сообщалось, что Япония побила рекорд по числу жителей старше 100 лет. В стране проживают свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет, большинство из них – женщины. Самая взрослая женщина (117 лет) проживает в префектуре Фукуока. Мужчина в возрасте 110 лет проживает в префектуре Нара.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать