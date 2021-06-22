Врач назвала пять шагов, продлевающих жизнь на 10 лет

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Британский врач и ученый Федерика Амати привела пять правил, соблюдение которых даст возможность увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Об этом сообщает Express.

Амати провела исследование регионов Земли с максимальной продолжительностью жизни, выделив пять "голубых зон" с наиболее высоким возрастом долгожителей. Ими оказались Сардиния, остров Окинава в Японии, греческая Икария, район Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста-Рике.

По данным Амати, выдающееся долголетие жителей данных мест вызвано в том числе их особым режимом питания: все они следуют растительной диете, употребляя в значительной мере овощи, фрукты, бобы и крупы.

"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", – отметила ученый.

Второй совет – активно двигаться. По словам Амати, главным образом это касается ежедневных походов пешком за продуктами или на прогулку.

Третья рекомендация – умеренное потребление. Как утверждает врач, на Окинаве советуют насыщаться пищей лишь на 80%.

"У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", – уточнила Амати.

В заключение она посоветовала меньше употреблять алкоголь и избегать стрессовой нагрузки.

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