Врач назвала пять шагов, продлевающих жизнь на 10 лет

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Британский врач и ученый Федерика Амати привела пять правил, соблюдение которых даст возможность увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Об этом сообщает Express.
Амати провела исследование регионов Земли с максимальной продолжительностью жизни, выделив пять "голубых зон" с наиболее высоким возрастом долгожителей. Ими оказались Сардиния, остров Окинава в Японии, греческая Икария, район Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста-Рике.
По данным Амати, выдающееся долголетие жителей данных мест вызвано в том числе их особым режимом питания: все они следуют растительной диете, употребляя в значительной мере овощи, фрукты, бобы и крупы.
"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", – отметила ученый.
Второй совет – активно двигаться. По словам Амати, главным образом это касается ежедневных походов пешком за продуктами или на прогулку.
Третья рекомендация – умеренное потребление. Как утверждает врач, на Окинаве советуют насыщаться пищей лишь на 80%.
"У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", – уточнила Амати.
В заключение она посоветовала меньше употреблять алкоголь и избегать стрессовой нагрузки.
Ранее 103-летний ветеран Второй мировой войны американец Эндрю Славоник раскрыл секрет своего долголетия. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: