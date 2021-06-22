Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:55

Врач назвала пять шагов, продлевающих жизнь на 10 лет

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Британский врач и ученый Федерика Амати привела пять правил, соблюдение которых даст возможность увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Об этом сообщает Express.

Амати провела исследование регионов Земли с максимальной продолжительностью жизни, выделив пять "голубых зон" с наиболее высоким возрастом долгожителей. Ими оказались Сардиния, остров Окинава в Японии, греческая Икария, район Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста-Рике.

По данным Амати, выдающееся долголетие жителей данных мест вызвано в том числе их особым режимом питания: все они следуют растительной диете, употребляя в значительной мере овощи, фрукты, бобы и крупы.

"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", – отметила ученый.

Второй совет – активно двигаться. По словам Амати, главным образом это касается ежедневных походов пешком за продуктами или на прогулку.

Третья рекомендация – умеренное потребление. Как утверждает врач, на Окинаве советуют насыщаться пищей лишь на 80%.

"У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", – уточнила Амати.

В заключение она посоветовала меньше употреблять алкоголь и избегать стрессовой нагрузки.

Ранее 103-летний ветеран Второй мировой войны американец Эндрю Славоник раскрыл секрет своего долголетия. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать