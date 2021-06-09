Доктор Румянцев рассказал москвичам о пользе постоянных пеших прогулок

Фото: Анна Грибкова

Президент Центра имени Рогачева, доктор Александр Румянцев провел для жителей района Коньково мастер-класс по скандинавской ходьбе и дал старт регулярной акции "1000 шагов здоровья", в которой могут принять участие все жители ЮЗАО.

Собравшиеся на набережной Большого Коньковского пруда на улице Введенского выполнили под руководством доктора Румянцева разминку – упражнения для мышечного тонуса. Кроме того, Румянцев рассказал о пользе скандинавской ходьбы для старшего поколения. За счет использования палок в ней задействованы мышцы не только ног, но и спины, живота, плечевого пояса.

"Любой путь, даже самый длинный, начинается с первого шага. Главное – его сделать. Мы с вами пройдем не одну тысячу шагов и справимся с любыми трудностями. В своей врачебной практике в Центре имени Димы Рогачева я придерживаюсь того же принципа: продолжать движение, несмотря ни на что. И тогда все трудности останутся позади. Именно это упорство позволило достичь таких высоких показателей: выздоравливает 91,3% пациентов", – отметил врач.

Румянцев добавил, что ежедневная мышечная активность может продлить жизнь на годы и даже на десятилетия.

"Когда у меня спрашивают, чем лечится старость, я отвечаю: единственное лекарство – это движение", – дал совет доктор.

Румянцев добавил, что совместные физические занятия, групповые прогулки – это еще и дополнительная социализация, которая так необходима пожилым людям. Основатель Центра имени Рогачева надеется, что тренировки в рамках акции "1000 шагов здоровья" станут регулярными и помогут продлить активное долголетие максимальному числу жителей юго-запада столицы. Планируется, что подобные акции пройдут еще в нескольких районах округа.

Ранее жители юго-запада столицы в парке 70-летия Победы в Черемушках приняли участие в тренировке под руководством докторов Александра Румянцева и Сергея Бубновского. Специалисты показали необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказали участникам встречи о полезных привычках. После зарядки доктора ответили на вопросы участников о том, как лучше заботиться о своем здоровье.