Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей

Фото: Анна Грибкова
Жители юго-запада столицы 7 июня в парке 70-летия Победы в Черемушках приняли участие в тренировке под руководством докторов Александра Румянцева и Сергея Бубновского.
"У взрослых часто причиной заболеваний становится их образ жизни – курение, алкоголь, отсутствие спорта, обилие тяжелой пищи, стрессы. Чтобы привить привычку заботиться о своем самочувствии, мы проводим эту физкультурную встречу", – заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.
По его словам, лето прекрасно подходит для занятий на свежем воздухе, можно заниматься скандинавской ходьбой, партерной гимнастикой, бегом в парке или даже во дворе. Кроме того, он напомнил о пользе санаторно-курортного лечения.
"Я считаю, что все пенсионеры хотя бы раз в год должны лечиться в санаториях за счет государства. Это эффективный способ восстановить силы и улучшить самочувствие", – отметил академик РАН.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН Сергей Бубновский вместе с Румянцевым показал необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказал участникам встречи о полезных привычках. После зарядки доктора ответили на вопросы участников о том, как лучше заботиться о своем здоровье.
"Я благодарен моему учителю доктору Румянцеву за его приглашение поделиться с москвичами своей методикой. Согласен с ним, что минимум раз в год необходимо обеспечить пенсионеров бесплатным санаторно-курортным лечением, потому что в санаториях, как правило, пожилые люди занимаются кинезитерапией, там проводят для гостей полноценную реабилитацию", – отметил Бубновский.
Ранее инициативу Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.
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