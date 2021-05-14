В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение ввести новое пособие для пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Он пояснил, что пенсионеры на данный момент действительно продолжают нуждаться в дополнительных пособиях.

"Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки недешевые и стоят денег", – сказал сенатор.

Он также отметил, что данную инициативу можно было бы использовать в рамках вакцинации. Например, каждому пациенту при вакцинации можно будет выдавать необходимый набор СИЗ на определенный период времени.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Он выразил мнение, что в особенности обеспечение средствами защиты важно для людей пенсионного возраста, которые, с одной стороны, больше других подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут не иметь средств на регулярную покупку СИЗ.