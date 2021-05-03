Академик РАН Александр Румянцев предлагает возродить медицинский туризм для пенсионеров

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Академик РАН Александр Румянцев считает, что нужно вернуть медицинский туризм для пенсионеров.

Он отметил, что в СССР пожилых граждан отправляли на санаторно-курортное лечение за счет государства. По словам академика, в 90-е годы такая традиция прервалась, теперь ее необходимо восстановить.

"Сейчас государство субсидирует детский отдых в санаториях и это правильно. Нужно пойти дальше и помочь не просто с отдыхом людям старшего возраста, а с эффективным восстановлением их здоровья. Санитарно-курортное лечение давно доказало свою эффективность", – отметил Румянцев.

Он также добавил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо уделять максимум внимания здоровью пожилых людей.

"Именно они – главные жертвы коронавируса. Важно не только делать им прививки, но и укреплять здоровье в целом. В этом прекрасно помогает санаторно-курортное лечение, наполненное современными реабилитационными процедурами", – заключил Румянцев.

Ранее он сообщил, что расходы на здравоохранение необходимо срочно увеличить. Академик РАН намерен добиваться увеличения финансирования российской медицины. Румянцеву вместе с коллегами удалось улучшить качество медпомощи онкологическим больным.