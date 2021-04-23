Врачи и академики поддержали решение доктора Румянцева участвовать в выборах в Госдуму

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Специалисты Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова поддержали решение доктора Александра Румянцева принять участие в выборах в Государственную думу.

Так, директор Центра Кулакова Геннадий Сухих прокомментировал программу кандидата Румянцева. По его словам, тезис об увеличении трат на здравоохранение является "великой мечтой медиков".

"Эта мечта не найдена во сне – она прочувствована нашей жизнью, каждым днем нашего существования", – заявил он.

В свою очередь, академик РАН Александр Румянцев сказал, что будет настаивать на двукратном росте финансирования сферы здравоохранения. Он также отметил, что имеет многолетний опыт организатора медицинской практики – Румянцев руководит самым крупным медцентром по детской онкологии/гематологии в Европе.

Ранее сообщалось, что президент Центра имени Рогачева, доктор Александр Румянцев собирается выдвигаться в Госдуму. Свое решение он озвучил на собрании центра, в ходе которого обсуждались итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.