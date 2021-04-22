Всемирно известный детский врач сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму

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Президент Центра имени Рогачева, доктор Александр Румянцев собирается выдвигаться в Госдуму. Свое решение он озвучил на собрании центра, в ходе которого обсуждались итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Румянцев неоднократно говорил о необходимости увеличить бюджет на здравоохранение в два раза. В случае избрания он рассчитывает добиться реализации этой инициативы.

"Проблема для всех давно очевидна, и надо сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Я понимаю, что единственный шанс исправить сложившуюся ситуацию – получить голос народного представителя в Федеральном собрании, пойти на выборы в Госдуму", – сказал президент медцентра.

Он отметил, что уже заручился поддержкой коллег из разных сфер и благодарен им за оказанное доверие.

Румянцев – создатель отечественной школы детской онкологии, именно благодаря ему это направление вышло на новый уровень. Заслуги врача признают не только российские, но и зарубежные специалисты. Румянцев продолжает работу и намерен сделать здравоохранение доступным для каждого гражданина.

Ранее о планах баллотироваться в депутаты Госдумы на ближайших парламентских выборах заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. В качестве депутата Мажуга рассчитывает исправить ошибки в развитии отечественной науки, образования и медицины.