Ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга будет участвовать в выборах в Госдуму

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга объявил о планах баллотироваться в депутаты Госдумы на ближайших парламентских выборах, которые пройдут осенью.

Свое решение он обнародовал в ходе заседания совета лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым. В качестве депутата Мажуга рассчитывает исправить ошибки в развитии отечественной науки, образования и медицины.

"Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную думу", – заявил Мажуга.

По его словам, Россия должна вернуться на лидирующие позиции на мировом рынке образования и в науке. Ректор напомнил, что 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий, наука включена в перечень ключевых приоритетов государства, а в национальном проекте "Наука" прописаны конкретные целевые показатели. Для их достижения необходимо действовать, подчеркнул он.

"Нам есть чем гордиться, но сегодня надо двигаться вперед. Мы должны исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. Для этого необходимы системные решения на государственном уровне", – подчеркнул Мажуга.

Ранее о намерениях баллотироваться в депутаты Госдумы объявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В связи с данным решением он покинул свой пост.

Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.