Губернатор Ульяновской области объявил об отставке

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об уходе со своего поста в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы.

"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Морозов также сообщил, что готов в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне.

Сергей Морозов занимает должность губернатора Ульяновской области с 2005 года, являясь старейшим главой региона по длительности нахождения на посту. Его полномочия истекают в 2021 году.

Накануне Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Тувы Шолбана Кара-оола. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Владислава Ховалыга, ранее занимавшего пост министра земельных и имущественных отношений республики.