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19:15

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии

власть регионы

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия", – говорится в документе.

До этого Здунов занимал пост премьер-министра Дагестана. Ранее он исполнял обязанности замминистра экономики Татарстана.

Назначение Здунова связано с отставкой бывшего главы Мордовии Владимира Волкова. Он обратился к Путину с просьбой об отстранении его от должности.

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