Глава Мордовии попросил президента об отставке

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Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился с просьбой о своей отставке к Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Я обратился к главе государства с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Российский лидер подписал указ об отставке главы Минтранса Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и главы Минстроя Владимира Якушева.