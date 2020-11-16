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В мире

15:30

Пашинян принял решение уволить главу МИД Армении

за рубежом

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отстранить от должности главу МИД республики Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства заявил, что еще с 2016 года у Армении был план передать часть территорий под контроль Баку, в том числе Шуши. Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, в свою очередь, опровергла его слова, заявив, что ни на одном из этапов переговоров по Карабаху вопрос отказа от Шуши не стоял.

"Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт. <…> Когда говорят о мирном процессе. <…> Если был такой хороший вариант, почему не решался вопрос за последние 30 лет и за последние 2,5 года", – подчеркнул Пашинян.

Нагдалян опубликовала на своей странице в соцсетях заявление Мнацаканяна с просьбой об освобождении его от должности.

Ранее Мнацаканян встречался с госсекретарем США Майком Помпео. Мнацаканян заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе были продуктивными.

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