В Кремле оценили планы Турции отправить военных в Азербайджан

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Дмитрий Песков оценили планы Турции отправить военных в Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в парламент страны был направлен соответствующий указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных – это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что само по себе создание центра – это следствие договоренностей России и Турции, в то время как отправка военных со стороны последней является внутренним делом республики.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Также было принято решение о введении в регион российских миротворцев.

