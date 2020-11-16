В Кремле оценили планы Турции отправить военных в Азербайджан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дмитрий Песков оценили планы Турции отправить военных в Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в парламент страны был направлен соответствующий указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных – это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики", – заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что само по себе создание центра – это следствие договоренностей России и Турции, в то время как отправка военных со стороны последней является внутренним делом республики.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Также было принято решение о введении в регион российских миротворцев.
Азербайджан и Армения соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе
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