МИД Армении назвал продуктивными переговоры по Карабаху в США

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, которые состоялись в Вашингтоне, были продуктивными.
По его словам, стороны продолжат работу по поиску пути к установлению режима прекращения огня и возвращению к мирному разрешению конфликта.
Дипломат добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции "более чем ясно" высказались с требованием прекращения боевых действий.
Также дипломат назвал "воодушевляющими" заявления американской стороны, которые идут в консолидации с совместной работой Минской группы.
При этом глава армянского МИД не исключил возможности размещения миротворцев в Карабахе. "Это один из критических моментов нашей дискуссии", – отметил он.
Кроме того, Мнацаканян заявил, что в результате обострения конфликта 90 тысяч человек стали беженцами, потеряли дома и собственность, передает РИА Новости.
В то же время он указал, что обвинения Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуре "полностью нерелевантны".
Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встретились с госсекретарем США Майком Помпео.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.
Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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