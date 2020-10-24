МИД Армении назвал продуктивными переговоры по Карабаху в США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, которые состоялись в Вашингтоне, были продуктивными.

По его словам, стороны продолжат работу по поиску пути к установлению режима прекращения огня и возвращению к мирному разрешению конфликта.

Дипломат добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции "более чем ясно" высказались с требованием прекращения боевых действий.

Также дипломат назвал "воодушевляющими" заявления американской стороны, которые идут в консолидации с совместной работой Минской группы.

При этом глава армянского МИД не исключил возможности размещения миротворцев в Карабахе. "Это один из критических моментов нашей дискуссии", – отметил он.

Кроме того, Мнацаканян заявил, что в результате обострения конфликта 90 тысяч человек стали беженцами, потеряли дома и собственность, передает РИА Новости.

В то же время он указал, что обвинения Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуре "полностью нерелевантны".

Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встретились с госсекретарем США Майком Помпео.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.