Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ об отставке главы Минтранса Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и главы Минстроя Владимира Якушева.

Последний заменит Николая Цуканова на должности полпреда в УФО.

Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10.