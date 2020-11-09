Путин увеличил количество вице-премьеров до десяти

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Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства", – говорится в сообщении.

Изменения внесены в указ президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Они вступают в силу со дня подписания документа.

Ранее глава государства назначил Владимира Якушева полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. От должности главы Минстроя он освобожден. Указ уже вступил в силу.

