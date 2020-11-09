Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе

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Владимир Путин назначил Владимира Якушева полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. От должности главы Минстроя он освобожден, сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", – сказано в указе.

Ранее Николай Цуканов был освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе. Указ вступил в силу.

Кроме того, Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. Изменения внесены в указ президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Они вступают в силу со дня подписания документа.