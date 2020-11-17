Вадим Живулин назначен полпредом правительства в Совете Федерации

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Вадим Живулин назначен полномочным представителем правительства в Совете Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

До этого Живулин работал в министерстве экономического развития. С 2011 года он возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия, а в 2018 году его назначили заместителем министра.

Ранее Госдума утвердила кандидатуры пяти министров и вице-премьера. На должность вице-премьера утвердили действующего главу Минэнерго Александра Новака. Инициативу о повышении руководителя министерства выдвинул Михаил Мишустин.

Госдумой также была утверждена кандидатура Алексея Чекункова на должность министра Дальнего Востока и Арктики. На должность министра правительства и ЖКХ решением совета Госдумы был назначен Ирек Файзуллин.

На должность министра транспорта утверждена кандидатура главы "Аэрофлота" Виталия Савельева. Еще одним решением Госдумы стало одобрение кандидатуры Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ.

На пост министра энергетики РФ утвержден Николай Шульгинов. На этом посту он сменил Александра Новака, чья кандидатура была выдвинута на должность вице-премьера России и также утверждена Госдумой.

Согласно закону о новом порядке формирования правительства РФ, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом РФ на должность после того, как их утвердит нижняя палата парламента.